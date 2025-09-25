Казахстанцы временно не смогут отправлять посылки с товарами в Соединённые Штаты Америки, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Казпочта".

Согласно заявлению, 26 августа Погранично-таможенная служба США приняла решение приостановить прием международных товарных отправлений. Ограничение распространяется на большинство стран мира — из 192 государств-членов Всемирного почтового союза только 5 продолжают отгрузку товаров в США.

Важно: отправка писем и документов по-прежнему доступна.

АО "Казпочта" отметило, что находится в постоянном контакте с международными партнерами и ведет переговоры о возобновлении сервиса как можно скорее.