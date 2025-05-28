США приостановили собеседования на студенческие визы
США временно прекратили запись на собеседования по студенческим визам в посольствах по всему миру — усилена проверка социальных сетей заявителей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В США временно остановили назначение собеседований на студенческие визы. Решение коснулось посольств и консульств по всему миру. Мера связана с усилением требований по проверке социальных сетей заявителей на визы F1 и J1. Об этом сообщает BBC News, ссылаясь на внутренний меморандум Госдепартамента, передаёт BAQ.KZ.
В документе говорится, что все незаполненные записи на собеседования должны быть удалены, за исключением уже подтверждённых встреч. Новый этап усиленного контроля будет действовать до особого распоряжения. Также ожидается расширение проверки аккаунтов в соцсетях у всех иностранных студентов, претендующих на визы.
По данным BBC, эти меры стали частью кампании администрации Дональда Трампа по ужесточению миграционной политики, особенно в отношении студентов, участвующих в пропалестинских протестах.
"Мы серьёзно относимся к проверке въезжающих в страну", — заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
Сейчас в университетах США обучаются сотни тысяч иностранных студентов, в том числе из Китая. Студенческие визы являются важной частью системы международного образования и приносят университетам значительные доходы, так как иностранцы платят более высокую плату за обучение.
Почему это важно:
-
Ограничение может повлиять на набор студентов в вузы США на осень 2025 года.
-
Университеты обеспокоены: приток студентов из-за рубежа может резко сократиться.
-
Китай выразил протест, призвав США защищать права иностранных студентов.
Также сообщается, что финансирование Гарварда и других университетов приостановлено. В отдельных случаях были аннулированы студенческие визы и инициированы депортации, однако некоторые действия были заблокированы судами.
"Мы обеспокоены, что политика администрации ущемляет академические свободы", — заявили в Гарварде.
Решение США об усилении контроля и проверок социальных сетей может значительно осложнить получение студенческих виз в 2025 году. Университеты рискуют потерять иностранных студентов, а сами заявители столкнутся с дополнительными барьерами.
Самое читаемое
- В Астане обсудили пути укрепления правопорядка через религию
- Казахстанские школьники разработали водный поезд, который свяжет города и сёла
- Аксакал и его сын из Агадыря завоевали золото на чемпионате мира
- Депутат предложил использовать мясо сайги для питания военных и заключённых
- Как подать заявку на жильё онлайн в Казахстане