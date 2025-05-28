В США временно остановили назначение собеседований на студенческие визы. Решение коснулось посольств и консульств по всему миру. Мера связана с усилением требований по проверке социальных сетей заявителей на визы F1 и J1. Об этом сообщает BBC News, ссылаясь на внутренний меморандум Госдепартамента, передаёт BAQ.KZ.

В документе говорится, что все незаполненные записи на собеседования должны быть удалены, за исключением уже подтверждённых встреч. Новый этап усиленного контроля будет действовать до особого распоряжения. Также ожидается расширение проверки аккаунтов в соцсетях у всех иностранных студентов, претендующих на визы.

По данным BBC, эти меры стали частью кампании администрации Дональда Трампа по ужесточению миграционной политики, особенно в отношении студентов, участвующих в пропалестинских протестах.

"Мы серьёзно относимся к проверке въезжающих в страну", — заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

Сейчас в университетах США обучаются сотни тысяч иностранных студентов, в том числе из Китая. Студенческие визы являются важной частью системы международного образования и приносят университетам значительные доходы, так как иностранцы платят более высокую плату за обучение.

Почему это важно:

Ограничение может повлиять на набор студентов в вузы США на осень 2025 года.

Университеты обеспокоены: приток студентов из-за рубежа может резко сократиться.

Китай выразил протест, призвав США защищать права иностранных студентов.

Также сообщается, что финансирование Гарварда и других университетов приостановлено. В отдельных случаях были аннулированы студенческие визы и инициированы депортации, однако некоторые действия были заблокированы судами.

"Мы обеспокоены, что политика администрации ущемляет академические свободы", — заявили в Гарварде.

Решение США об усилении контроля и проверок социальных сетей может значительно осложнить получение студенческих виз в 2025 году. Университеты рискуют потерять иностранных студентов, а сами заявители столкнутся с дополнительными барьерами.