США временно заморозили переговоры о торговом соглашении с Таиландом на фоне напряжённости на тайско-камбоджийской границе. Об этом сообщили в МИД Таиланда, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство EFE.

По информации ведомства, Вашингтон уведомил Бангкок о приостановке диалога до тех пор, пока Таиланд не вернётся к выполнению обязательств мирного соглашения, подписанного в октябре при международном посредничестве и направленного на прекращение конфронтации в приграничной зоне.

Американская сторона выразила надежду, что Таиланд и Камбоджа смогут как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

В МИД Таиланда выразили сожаление в связи с решением США и отметили, что вопросы безопасности и инциденты на границе не должны влиять на экономические отношения, представляющие взаимный интерес для обеих стран.

Ранее Таиланд сообщил о приостановке соблюдения условий мирного соглашения после того, как тайский военнослужащий подорвался на мине. Бангкок заявил, что мина была установлена недавно, в то время как в Камбодже заявили, что речь идёт о боеприпасе, оставшемся со времён прежних столкновений. На этой неделе на границе произошла перестрелка, в результате которой погиб один человек и ещё трое получили ранения на камбоджийской стороне.

Напряжённость между двумя странами возросла в конце июля, после ряда инцидентов в приграничных районах. Мирное соглашение было подписано в конце октября при участии международных посредников.