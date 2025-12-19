



Стрелком, который убил двух и ранил девять студентов, оказался 48-летний мигрант из Португалии Клаудио Мануэл Невеш Валенте, который попал в США через программу грин-карты в 2017 году. Соединtнные Штаты приостанавливают выдачу грин-карт после стрельбы, которая произошла в университете Брауна. Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноем в социальной сети X, передает BAQ.KZ. Стрелком, который убил двух и ранил девять студентов, оказался 48-летний мигрант из Португалии Клаудио Мануэл Невеш Валенте, который попал в США через программу грин-карты в 2017 году.

"В 2017 году президент Трамп боролся за прекращение этой программы после разрушительного наезда грузовика на Нью-Йорк террористом ИГИЛ, который въехал по программе DV1, и убил восемь человек. По указанию президента Трампа я немедленно приказываю Службе гражданства и иммиграции США приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что эта катастрофическая программа не причинит вреда ни одному американцу", - написала Ноем.

Грин-карта - документ, который предоставляет иностранцу статус постоянного жителя США и право бессрочно проживать и работать в стране.

Программа Diversity Visa (DV) была запущена в 1990-х годах и предлагает до 55 тысяч виз гражданам стран с низким уровнем иммиграции в США. Получатели виз отбираются случайным образом с помощью лотереи, по всему миру миллионы людей ежегодно участвуют в розыгрыше виз.

При этом даже победа не означает автоматического получения визы. Заявители должны иметь среднее образование или два года опыта работы в сфере, где они хотят работать в США. Кроме этого, их ожидает собеседование и проверка - только тогда им предоставят грин-карту.