Администрация США временно приостановила рассмотрение просьб о предоставлении убежища и выдачу виз всем обладателям афганских паспортов после того, как недалеко от Белого дома были ранены два бойца Национальной гвардии, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. В результате нападения погибла 20-летняя Сара Бекстром, старший сержант Эндрю Вулф, 24 года, остается в критическом состоянии. Оба солдата прибыли в столицу в составе подразделения Национальной гвардии Западной Вирджинии в рамках миссии по борьбе с преступностью.

Подозреваемым в нападении является 29-летний афганец Рахманулла Лаканвал, ранее работавший на ЦРУ в Афганистане. Он получил убежище при администрации Байдена в этом году. Лаканвал обвиняется в убийстве первой степени и двух случаях нападения с применением оружия. Следствие продолжает выяснять мотив преступления.

Администрация Трампа использует инцидент для ужесточения иммиграционной политики, критикуя допуск афганцев, работавших с американскими войсками, и объявляя о приостановке въезда из некоторых стран. Критики отмечают, что новые меры затрагивают невиновных людей и ветеранов, которые служили вместе с Лаканвалом, превращая единичный случай в оправдание для более строгих ограничений.