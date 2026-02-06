Власти США рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть Иран и не рассчитывать на помощь американского правительства при эвакуации, сообщает BAQ.kz.

Об этом говорится в сообщении диппредставительства.

Отмечается, что американцы могут быть задержаны лишь из-за наличия паспорта США. Также предупреждается о возможных перебоях с интернетом и отменах авиарейсов. В качестве альтернативы названы сухопутные маршруты через Армению и Турцию.

Тем, кто не может выехать, рекомендовано оставаться в безопасных помещениях, запастись продуктами, водой и лекарствами, избегать демонстраций и вести себя незаметно.

На фоне обострения ситуации США ранее перебросили на Ближний Восток ударную авианосную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln. При этом американо-иранские переговоры, запланированные на 6 февраля, оказались под угрозой срыва после ужесточения позиции Тегерана, однако подготовка к встрече была возобновлена.