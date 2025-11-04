  • 4 Ноября, 05:41

США проведут запуск ракеты Minuteman III после заявления Трампа о ядерных испытаниях

Испытание межконтинентальной ракеты состоится на базе Ванденберг в Калифорнии.

Фото: Charlie Riedel / AP / ТАСС

Соединённые Штаты готовятся к испытательному запуску межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

Пуск, который запланирован на середину недели, станет первым после заявления Дональда Трампа о намерении провести ядерные испытания. Ракета будет запущена с авиабазы Ванденберг в Калифорнии и должна достичь полигона противоракетной обороны на атолле Кваджалейн, расположенном в центральной части Тихого океана.

Отмечается, что Minuteman III - единственная на вооружении США шахтная межконтинентальная баллистическая ракета, составляющая основу стратегического ядерного сдерживания страны.

Ранее Пентагон подчеркивал, что такие испытания проводятся регулярно и не связаны с текущими политическими заявлениями или международной напряжённостью.

