Соединённые Штаты готовятся к испытательному запуску межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

Пуск, который запланирован на середину недели, станет первым после заявления Дональда Трампа о намерении провести ядерные испытания. Ракета будет запущена с авиабазы Ванденберг в Калифорнии и должна достичь полигона противоракетной обороны на атолле Кваджалейн, расположенном в центральной части Тихого океана.

Отмечается, что Minuteman III - единственная на вооружении США шахтная межконтинентальная баллистическая ракета, составляющая основу стратегического ядерного сдерживания страны.

Ранее Пентагон подчеркивал, что такие испытания проводятся регулярно и не связаны с текущими политическими заявлениями или международной напряжённостью.