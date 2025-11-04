США проведут запуск ракеты Minuteman III после заявления Трампа о ядерных испытаниях
Испытание межконтинентальной ракеты состоится на базе Ванденберг в Калифорнии.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Соединённые Штаты готовятся к испытательному запуску межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.
Пуск, который запланирован на середину недели, станет первым после заявления Дональда Трампа о намерении провести ядерные испытания. Ракета будет запущена с авиабазы Ванденберг в Калифорнии и должна достичь полигона противоракетной обороны на атолле Кваджалейн, расположенном в центральной части Тихого океана.
Отмечается, что Minuteman III - единственная на вооружении США шахтная межконтинентальная баллистическая ракета, составляющая основу стратегического ядерного сдерживания страны.
Ранее Пентагон подчеркивал, что такие испытания проводятся регулярно и не связаны с текущими политическими заявлениями или международной напряжённостью.
Самое читаемое
- Четыре года простаивал: крематорий в Алматы передали профильной организации
- Пенсия без тревог: Эксперт рассказал, как увеличить пенсионные сбережения
- Пентагон одобрил поставку "Томагавков" для Украины — СМИ
- Саммит C5+1: чего ожидать Казахстану от встречи в Вашингтоне
- Костанайская модель представит Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная–2025" в Бангкоке