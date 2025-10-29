США рассчитывают на новый уровень сотрудничества с Казахстаном
Сегодня, 13:27
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:27Сегодня, 13:27
114Фото: Акорда
Специальный представитель Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия американского лидера, передает BAQ.KZ.
Он подтвердил стратегическую значимость региона Центральной Азии во внешней политике США. По его мнению, предстоящая встреча в Вашингтоне позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень.
Собеседники рассмотрели потенциал взаимовыгодного партнерства в сферах энергетики, критически важных минералов, цифровизации, транспорта и логистики.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Самое читаемое
- Почти как в Америке: выгодно ли будет брать автомобиль в лизинг в Казахстане
- 1700 казахстанцев поступили в военные учебные заведения
- Вебкам по-казахстански: почему в стране процветает цифровая проституция. Документальный фильм
- В Таразе задержаны трое мужчин, похитившие девушку на глазах у очевидцев
- Рамина Маханова принесла Казахстану медаль на Азиатских играх