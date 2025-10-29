Специальный представитель Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия американского лидера, передает BAQ.KZ.

Он подтвердил стратегическую значимость региона Центральной Азии во внешней политике США. По его мнению, предстоящая встреча в Вашингтоне позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень.

Собеседники рассмотрели потенциал взаимовыгодного партнерства в сферах энергетики, критически важных минералов, цифровизации, транспорта и логистики.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.