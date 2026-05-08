США рассекретили материалы об НЛО
Новые материалы будут появляться постепенно.
В США начали публиковать материалы о неопознанных летающих объектах, рассекретить которые ранее обещал Дональд Трамп, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
На официальном сайте Пентагона уже появились десятки документов, фотографий и видеозаписей, связанных с необъяснимыми явлениями. В ведомстве подчеркнули, что часть случаев до сих пор остается без точного объяснения.
Особое внимание пользователей привлекли снимки, сделанные во время миссии «Аполлон-12». На опубликованных кадрах можно заметить объекты, напоминающие светящиеся точки.
В Пентагоне заявили, что это только начало. Новые материалы будут появляться постепенно, с интервалом в несколько недель.
Трамп ранее не раз говорил о намерении раскрыть информацию, связанную с НЛО и возможной внеземной жизнью. Интерес к теме усилился после заявлений бывшего президента США Барака Обамы, который подтверждал существование неопознанных объектов, зафиксированных военными.
