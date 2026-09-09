США расширили санкции против авиационного сектора Ирана

США ввели санкции в отношении 36 физических и юридических лиц, связанных с авиационной отраслью Ирана. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

Ограничения ввело Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в рамках операции Economic Outcast («Экономическая блокада»). В американском ведомстве заявили, что попавшие под санкции структуры и лица содействуют Тегерану в перевозке оружия, персонала и нелегальных грузов.

В санкционный список включены 27 иранских авиакомпаний. Среди них — Iran Air Tour, Iran Aseman Airlines, Kish Airlines, Qeshm Air, Saha Airlines, Sepehran Airlines, Varesh Airlines и Zagros Airlines.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые ограничения направлены на компании, продолжающие поддерживать Mahan Air. Он также предупредил другие организации, сотрудничающие с иранскими авиакомпаниями, о риске лишиться доступа к мировой финансовой системе.

Кроме того, под санкции попали компании из третьих стран. По версии американской стороны, они помогают Mahan Air в деятельности, связанной с распространением вооружений, взаимодействием с террористическими организациями и незаконной закупкой самолетов американского производства.

Одновременно США приостановили действие трех разрешений, связанных с авиационными операциями Ирана. В частности, речь идет о разрешениях на пролет над территорией страны, а также на выполнение иностранными авиакомпаниями коммерческих рейсов в Иран на самолетах американского производства либо воздушных судах, находящихся под контролем США.