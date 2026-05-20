США расширили санкции против финансовой системы и теневого флота Ирана
Ограничения вводятся в отношении базирующейся в Иране компании Amin Exchange.
Администрация Белого дома ввела очередной пакет санкций против компаний и физических лиц, связанных с Ираном, добавив в него 28 организаций, 19 танкеров и 4 физических лица.
Об этом сообщается на официальном сайте Минфина США.
Согласно документу, ограничения вводятся в отношении базирующейся в Иране компании Amin Exchange, также известной как Ebrahimi and Associates Partnership Company, которая, по данным ведомства, имеет разветвленную сеть подставных компаний в различных юрисдикциях.
"Теневая банковская система Ирана способствует незаконному переводу средств в террористических целях, - заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Вашингтон также заблокировал 19 судов, которые, по их данным, участвовали в транспортировке иранской нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям. Среди них танкер Great Sail под флагом Барбадоса, перевозящий сжиженный углеводородный газ, танкеры Ocean Wave под флагом Палау и Swift Falcon под флагом Панамы, перевозящие химикаты и нефтепродукты.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) также внесло в список следующие компании, которые, по его мнению, были подставными и помогали Amin Exchange:
• китайская компания Ningbo Jiarui Trading Co., Ltd.;
• Гонконгская компания Starshine Petrochemical Corporation Limited;
• Гонконгская компания Vigorous Trading Limited;
• Компания Alieen Goods Wholesalers LLC, базирующаяся в ОАЭ;
• компания Bold Trading FZE со штаб-квартирой в ОАЭ;
• Материальная группа FZE из ОАЭ;
• гонконгская компания Bestfortuna Company Limited; и
• Гонконгская компания Cheng Pan Co., Limited.
