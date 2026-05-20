США расширили санкции против финансовой системы и теневого флота Ирана

Администрация Белого дома ввела очередной пакет санкций против компаний и физических лиц, связанных с Ираном, добавив в него 28 организаций, 19 танкеров и 4 физических лица.

Об этом сообщается на официальном сайте Минфина США.

Согласно документу, ограничения вводятся в отношении базирующейся в Иране компании Amin Exchange, также известной как Ebrahimi and Associates Partnership Company, которая, по данным ведомства, имеет разветвленную сеть подставных компаний в различных юрисдикциях.

"Теневая банковская система Ирана способствует незаконному переводу средств в террористических целях, - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Вашингтон также заблокировал 19 судов, которые, по их данным, участвовали в транспортировке иранской нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям. Среди них танкер Great Sail под флагом Барбадоса, перевозящий сжиженный углеводородный газ, танкеры Ocean Wave под флагом Палау и Swift Falcon под флагом Панамы, перевозящие химикаты и нефтепродукты.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) также внесло в список следующие компании, которые, по его мнению, были подставными и помогали Amin Exchange:

• китайская компания Ningbo Jiarui Trading Co., ​Ltd.;

• Гонконгская компания Starshine Petrochemical Corporation Limited;

• Гонконгская компания Vigorous Trading Limited;

• ​Компания Alieen ⁠Goods Wholesalers LLC, базирующаяся в ОАЭ;

• компания Bold Trading FZE со штаб-квартирой в ОАЭ;

• Материальная группа FZE из ОАЭ;

• гонконгская компания Bestfortuna Company Limited; и

• Гонконгская компания Cheng Pan Co., Limited.