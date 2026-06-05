США расширили санкции против Кубы и включили в список президента страны
Под санкции также попали высокопоставленные представители кубинского руководства и ряд государственных структур.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Соединенные Штаты расширили санкции против Кубы, включив в ограничительный список президента страны Мигеля Диас-Канеля и нескольких представителей его ближайшего окружения. Об этом говорится в обновленном перечне Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
Под санкции попал президент Кубы
Согласно опубликованному решению, в обновленный список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN List) внесен президент Кубы Мигель Диас-Канель.
Ограничения предусматривают блокировку активов, находящихся под юрисдикцией США, а также запрет на проведение финансовых операций с участием американских физических и юридических лиц.
В список включили ближайшее окружение
Помимо главы государства, санкции введены против советника и партийного деятеля Лис Куэсты Перасы, а также ряда других лиц, связанных с кубинским руководством.
Среди них оказался Алехандро Кастро Эспин — сын бывшего лидера Кубы Рауля Кастро.
Ограничения коснулись и организаций
Вашингтон также расширил санкционный список за счет нескольких государственных учреждений и организаций Кубы.
В Министерстве финансов США не уточнили дополнительные детали ограничений, однако подчеркнули, что меры направлены против представителей кубинского руководства и связанных с ними структур.
США и Куба на протяжении десятилетий сохраняют напряженные отношения, а санкционный режим остается одним из ключевых инструментов американской политики в отношении островного государства.
Самое читаемое
- Что ждет гостей фестиваля воздушных шаров в Алматинской области
- Сенаторы приняли поправки в закон о деятельности специальных госорганов
- Эпицентр землетрясения находился в области Жетысу - МЧС
- Три медали за несколько дней выиграли легкоатлетки Казахстана
- Алматинцы почувствовали землетрясение вечером 4 июня