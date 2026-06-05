США расширили санкции против Кубы и включили в список президента страны

Соединенные Штаты расширили санкции против Кубы, включив в ограничительный список президента страны Мигеля Диас-Канеля и нескольких представителей его ближайшего окружения. Об этом говорится в обновленном перечне Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Под санкции попал президент Кубы

Согласно опубликованному решению, в обновленный список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN List) внесен президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Ограничения предусматривают блокировку активов, находящихся под юрисдикцией США, а также запрет на проведение финансовых операций с участием американских физических и юридических лиц.

В список включили ближайшее окружение

Помимо главы государства, санкции введены против советника и партийного деятеля Лис Куэсты Перасы, а также ряда других лиц, связанных с кубинским руководством.

Среди них оказался Алехандро Кастро Эспин — сын бывшего лидера Кубы Рауля Кастро.

Ограничения коснулись и организаций

Вашингтон также расширил санкционный список за счет нескольких государственных учреждений и организаций Кубы.

В Министерстве финансов США не уточнили дополнительные детали ограничений, однако подчеркнули, что меры направлены против представителей кубинского руководства и связанных с ними структур.

США и Куба на протяжении десятилетий сохраняют напряженные отношения, а санкционный режим остается одним из ключевых инструментов американской политики в отношении островного государства.