США расширили санкции против сети поставок иранского газа
Вашингтон намерен и дальше усиливать санкционное давление на Тегеран.
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Соединённые Штаты объявили о введении нового пакета санкций против компаний, физических лиц и судов, которые, по версии американских властей, связаны с экспортом иранского сжиженного нефтяного газа.
Как сообщили в Министерстве финансов США, ограничительные меры были приняты Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). Под санкции попала сеть организаций и судов, участвовавших в транспортировке продукции иранского происхождения на рынки Южной и Восточной Азии.
По данным американской стороны, поставки осуществлялись с использованием схем, позволяющих выдавать иранский сжиженный нефтяной газ за продукцию, произведённую в Омане. В Вашингтоне утверждают, что стоимость таких поставок исчислялась сотнями миллионов долларов.
В Минфине США заявили, что новые ограничения направлены на борьбу с механизмами, которые, по мнению американских властей, позволяют Ирану получать финансовые ресурсы через международные коммерческие структуры и логистические сети.
Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что Вашингтон намерен и дальше усиливать санкционное давление на Тегеран. По его словам, американские власти продолжат работу по ограничению деятельности так называемого «теневого флота» Ирана, а также связанных с ним финансовых и торговых механизмов.
Новый пакет санкций стал очередным шагом США в рамках политики экономического давления на Иран, направленной на ограничение его возможностей по экспорту энергоресурсов и доступу к международным рынкам.
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