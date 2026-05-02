США расширяют санкции против Кубы
Сегодня 2026, 05:32
188Фото: Pixabay.com
Президент США Дональд Трамп подписал указ о расширении санкций против правительства Кубы. Об этом сообщили два представителя Белого дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Согласно информации, новые ограничения направлены против "лиц и организаций, поддерживающих аппарат безопасности правительства Кубы, а также причастных к коррупции и серьезным нарушениям прав человека".
Отмечается, что указ предусматривает возможность введения вторичных санкций за проведение или содействие сделкам с лицами, подпадающими под ограничения.
При этом подчеркивается, что новые меры стали очередным шагом администрации США по усилению давления на Кубу.
"Указ Трампа содержал неявное предупреждение Кубе, поскольку правительство Кубы встало на сторону Ирана и таких воинствующих группировок, как "Хезболлах", - говорится в сообщении.