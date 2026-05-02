США расширяют санкции против Кубы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о расширении санкций против правительства Кубы. Об этом сообщили два представителя Белого дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Согласно информации, новые ограничения направлены против "лиц и организаций, поддерживающих аппарат безопасности правительства Кубы, а также причастных к коррупции и серьезным нарушениям прав человека".

Отмечается, что указ предусматривает возможность введения вторичных санкций за проведение или содействие сделкам с лицами, подпадающими под ограничения.

При этом подчеркивается, что новые меры стали очередным шагом администрации США по усилению давления на Кубу.