Жалоба уже в кассации: Конфликт перевозчика и акимата Костаная дошел до Астаны

Конфликт между частным перевозчиком, индивидуальным предпринимателем Александром Брунером, который выиграл тендер на обслуживание пригородного автобуса №120, и акиматом Костаная тянется с прошлого лета. В начале июня будет ровно год, как городской акимат в одностороннем порядке изменил схему движения автобуса №120. Власти города считают, что были вынуждены пойти на изменение схемы маршрута, потому что он был признан убыточным, а субсидий для его поддержки не хватило. Летом прошлого года конфликт перерос в долгие судебные споры, которые тянутся по сей день. Апелляционную жалобу перевозчика на действия акимата города костанайский областной суд рассмотрел буквально в апреле. На этот раз предпринимателя поддержали даже представители городской прокуратуры, но суд все равно встал на сторону акимата. И пока перевозчик намерен дальше биться за свой маршрут в кассационной инстанции, в проигрыше остаются пассажиры, для которых этот маршрут создавался.

Из истории конфликта

Автобус №120, курсирующий по маршруту Костанай–Рудный, впервые вышел на линию в июне 2022 года. Его обслуживание, согласно проведенному тендеру, выиграл ИП Брунер. Он работает на рынке перевозок не один десяток лет и давно обслуживает еще несколько значимых и успешных маршрутов. Пригородный маршрут №120 проработал без сбоев три года и вызывал полное одобрение жителей двух городов. Его преимущество заключалось в том, что автобусы сначала заходили на несколько остановок в самом Костанае, начиная от парка Победы, центрального рынка, шли через центральный проспект Абая и только потом на автовокзал. Между Костанаем и Рудным еще заезжали в несколько населенных пунктов и развозили людей по дачным обществам. В Рудном тоже заезжали на все остановки на центральной ул. Ленина.

Пассажиры сразу оценили это удобство: всего за 340 тенге можно было доехать без пересадок от нужной остановки в областном центре до другой в моногороде, поэтому автобусы были набиты битком. В то время, как стоимость такси или индрайвера с автовокзала Костаная до автовокзала Рудного давно превысила 1000 тенге за место.

Однако в июне прошлого года городской акимат признал 120 маршрут убыточным, что, по словам перевозчика, для него самого стало сюрпризом. Александр Брунер настаивал на том, что маршрут не убыточный, а нерентабельный, а это разные вещи. Перевозчик был согласен до конца 2025 года возить людей по старой цене и не просить субсидий, а с 2026 года рассмотреть вопрос о повышении стоимости проезда.

Кстати, субсидии на все городские маршруты, которых в Костанае 71, выделялись немалые - свыше 5 млрд тенге. Маршрут 120 оставался единственным, на который их не хватило.

Но городской акимат пояснял: маршрут №120 признан социально-значимым и в связи с тем, что субсидий на его поддержку в бюджете нет, цену проезда нужно повысить в срочном порядке. Причем сразу на 85 тенге - с 340 до 425 тенге. Перевозчик посчитал, что такая цена станет шоком для пассажиров и отказался от повышения. Тогда акимат города в одностороннем порядке изменил схему движения автобусов маршрута №120, поле чего и разразился скандал. Изменения коснулись самого ценного для пассажиров - все городские остановки внутри Костаная и Рудного из схемы исчезли. Маршрут начал курсировать от автовокзала до автовокзала, плюс заезды между городами.

Перестройка маршрута одинаково возмутила пассажиров и перевозчика. Маршрут сократился на 10 километров и только за первые три недели движения по новой схеме предприниматель потерял свыше 6 млн тенге. В связи с чем и подал первый иск против акимата Костаная летом прошло года.

"Пойду до конца"

Апелляционная коллегия, которая рассмотрела иск перевозчика уже в апреле этого года, стала вторым судебным разбирательством, но с тем же результатом. В обоих случаях суд встал на сторону акимата, несмотря на поддержку предпринимателя городской прокуратурой.

"На нашей стороне уже не только пассажиры, которые собрали более четырех тысяч подписей за возврат старой схемы маршрута, но и городская прокуратура, а мы все равно проиграли. Но я решил идти до конца. Кассационная жалоба уже подана и теперь ее будет рассматривать суд в Астане", - прокомментировал ситуацию костанайский предприниматель Александр Брунер.

Он добавил, что из-за действий акимата пассажиропоток снизился в 2500 до 1200 человек. Предприятие терпит убытки - около 8 млн тенге в месяц. А пассажиры испытывают неудобства - если раньше они добирались до Рудного и обратно без пересадок за 40-50 минут, то сейчас им нужно минимум три автобуса и около 2 часа времени.

На прямой вопрос: считает ли он, что акимат просто выдавливает его с рынка, перевозчик ответил, что не хочет никого обвинять и предпочитает отстаивает свои права в суде и идти законным путем.

Отметим, в апелляционной инстанции представитель городской прокуратуры тоже пыталась доказать: акимат изменил не схему движения маршрута №120, а сам маршрут. Прокурор уточнила, что в предоставленных документах четко указана начальная и конечная точка маршрута автобуса №120. Ими стали - остановка "Гиппократ" в Костанае и остановка "ЦУМ" в Рудном. После акиматовских "правок" маршрут стал совершенно другим.

Однако заведующий сектором пассажирских перевозок отдела ЖКХ акимата Костаная Нурдаулет Бейсенов настаивал, что власти изменили именно схему, на что имели полное право. И сейчас пытаются передать маршрут №120 на баланс управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области. По мнению городских властей, именно это ведомство должно заняться организацией пригородного маршрута.

Зачем злить людей?

В областном управлении утверждают: передать пригородный маршрут невозможно по закону, а создание нового маршрута только ухудшит ситуацию и вызовет еще больше возмущений пассажиров.

"Передача маршрута – это просто смена ведомств, но наше управление не может взять себе пригородный маршрут №120, потому что мы не занимаемся пригородными маршрутами. Мы занимаемся организацией межрайонных рейсов. И если нам навяжут 120-ый маршрут, то у него будет совершенно другая схема и даже номер другой", - прокомментировала ситуацию руководитель отдела областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Гульнар Бекмухамедова.

По ее словам, согласно закону, для организации межрайонных маршрутов есть четкие требования, и они сильно отличаются от требований к пригородным маршрутам. К примеру, у межрайонного маршрута не может быть больше 6-ти выходов в день и не больше 6-ти остановок в пути. А интервал движения между автобусами должен быть примерно один час и более.

"Сейчас у 120 автобуса 17 выходов в день и 15 остановок в пути несмотря на то, что он перестал заезжать на остановки внутри Костаная и Рудного. Между этими городами он заезжает на все дачные общества, плюс микрорайон Кунай, городское кладбище и другие. Новый межрайонный маршрут, если мы его организуем, сможет охватить только четыре остановки между городами, пятой и шестой будут автовокзалы Костаная и Рудного", - уточнила руководитель отдела областного управления.

Плюс нужны будут автобусы первого или второго класса в то время, как сейчас курсируют стандартные пригородные автобусы. И в тендере на межрайонные маршруты не смогут участвовать предприниматели Костаная. По ее словам, сокращение остановок еще почти вдвое на и без того вызывающем массовые возмущения пассажиров маршруте, намного ухудшит ситуацию и еще больше разозлит людей.

Чей маршрут?

Специалист считает, что единственный выход, при котором не пострадают пассажиры –это передача маршрута №120 на баланс отдела ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог акимата Рудного. Это позволит сохранит схему и расписание движения пригородного маршрута и позволит участвовать в тендере костанайским и рудненским перевозчикам.

Напомним, аким Рудного Виктор Ионенко, высказываясь на тему скандала с маршрутом №120, отмечал: город горняков - это не пригород, а организацией движения между двумя городами должно заниматься областное управление транспорта.

"Согласно закону, пригородным считается маршрут, который действует между двумя населенными пунктами в радиусе 50 километров. Все, никаких сносок о том, что между двумя городами не может быть пригородного маршрута нет, значение имеет только километраж" - уточнили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.

Расстояние между Костанаем и Рудном около 40 км, следовательно маршрут 120 может быть пригородным, а организовать его, согласно закону, могут только акиматы. За разъяснением о том, готов ли акимат Рудного взять себе маршрут №120 мы обратились к специалисту отдела ЖКХ, ПТ и АД моногорода Татьяне Митрофановой. Она ответила, что будет общаться только после официального запроса информации.

Пока что складывается ощущение полного транспортного тупика, в котором оказались, прежде всего, пассажиры, для удобства которых пригородный маршрут создавался. Но из-за затяжного конфликта перевозчика и властей, теперь страдают не только пассажиры. Акимат пытается избавиться от скандального маршрута, перевозчик готов судиться дальше. И в то, что конфликт в столичном суде разрешится так, чтобы все остались в выигрыше, верится с трудом.