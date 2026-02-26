Управление по контролю за иностранными активами /OFAC/ Министерства финансов США разрешит перепродажу венесуэльской нефти неправительственным организациям Кубы? передает BAQ.KZ со ссылкой на Синьхуа.

Об этом сообщило OFAC в среду.

Ведомство заявило, что будет проводить "благоприятную лицензионную политику" в отношении конкретных заявок на получение разрешений на перепродажу венесуэльской нефти на Кубу.

Согласно OFAC, эта "благоприятная лицензионная политика" направлена на сделки, включая экспорт для коммерческого и гуманитарного использования на Кубе и другие операции в частном секторе этой страны.

Операции с участием или в интересах любых физических или юридических лиц, связанных с кубинскими вооруженными силами, спецслужбами или другими правительственными учреждениями, не будут подпадать под действие этой благоприятной политики лицензирования, заявило OFAC.

США объявили Кубу "необычной и экстраординарной угрозой" национальной безопасности, заявив, что прекратят поставки венесуэльской нефти на Кубу после январской военной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После этого США взяли под контроль экспорт венесуэльской нефти.

29 января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу.