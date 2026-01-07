США запускают бессрочные продажи до 50 млн баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями. Вашингтон идёт на избирательное смягчение ограничений ради мирового энергорынка, передает BAQ.KZ.

Журналист Fox News Эдвард Лоуренс сообщил, что США начинают немедленные продажи от 30 до 50 млн баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями. Об этом он заявил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белый дом.

По словам источника, Вашингтон избирательно сворачивает санкционные ограничения, чтобы обеспечить транспортировку и реализацию венесуэльской сырой нефти и нефтепродуктов на мировых рынках.

Продажи, как утверждается, начнутся незамедлительно и будут носить бессрочный характер.

Речь идёт о целенаправленном смягчении санкционного режима в энергетическом секторе, что может повлиять на глобальный нефтяной рынок и ценовую динамику.