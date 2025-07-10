США сократили срок действия виз для граждан Кыргызстана
Изменения затронули срок действия неиммиграционных виз.
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Государственный департамент США сократил срок действия неиммиграционных виз для граждан Кыргызстана, передает BAQ.KZ. Об этом сообщила пресс-служба американского посольства в Бишкеке. Как поясняют в диппредставительстве, мера направлена на усиление возможностей Соединённых Штатов по выявлению и предотвращению злоупотреблений в иммиграционной системе.
В посольстве также напомнили об Указе президента Дональда Трампа "О защите Соединённых Штатов от иностранных террористов и других угроз национальной и общественной безопасности", согласно которому процесс выдачи виз должен учитывать потенциальные риски, связанные с въездом иностранных граждан на территорию США.
Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность ограничения въезда для граждан ещё 36 стран. В этот перечень входят 25 государств Африки, включая Египет и Джибути — давних партнёров США, а также страны Карибского бассейна, Центральной Азии (в том числе Кыргызстан) и островные государства Тихоокеанского региона.
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