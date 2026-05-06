США сообщили Ирану о предстоящей операции в Ормузском проливе

Администрация США заранее уведомила Иран о планируемой операции по сопровождению судов через Ормузский пролив, передает BAQ.KZ со ссылкой на Axios.

По данным издания, высокопоставленный представитель администрации Дональда Трампа в воскресенье уведомил Иран о предстоящей операции США по «сопровождению» судов через Ормузский пролив и предупредил Тегеран не вмешиваться, сообщили американский чиновник и источник, знакомый с ситуацией.

Такое закрытое сообщение указывает на то, что Белый дом стремился снизить риск возможной эскалации. Однако, несмотря на предупреждение, Иран совершил серию атак на корабли ВМС США, коммерческие суда и объекты в Объединённых Арабских Эмиратах.