Американские военные нанесли удары по трем катерам, предположительно использовавшимся для перевозки наркотиков, в международных водах Тихого океана. В результате операции погибли восемь человек, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в Пентагоне, катера следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана. По данным разведки, суда были задействованы в незаконной транспортировке наркотических веществ.

После подтверждения информации по целям были нанесены удары, в ходе которых катера были уничтожены. В оборонном ведомстве заявили, что операция стала частью мер по противодействию международному наркотрафику.