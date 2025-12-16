  • 16 Декабря, 17:20

США сообщили об уничтожении катеров наркоторговцев в Тихом океане

Операция стала частью мер по противодействию международному наркотрафику

Фото: Pixabay.com

Американские военные нанесли удары по трем катерам, предположительно использовавшимся для перевозки наркотиков, в международных водах Тихого океана. В результате операции погибли восемь человек, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в Пентагоне, катера следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана. По данным разведки, суда были задействованы в незаконной транспортировке наркотических веществ.

После подтверждения информации по целям были нанесены удары, в ходе которых катера были уничтожены. В оборонном ведомстве заявили, что операция стала частью мер по противодействию международному наркотрафику.

