США стягивают на Ближний Восток крупнейшую авиагруппировку со времен вторжения в Ирак
США формируют на Ближнем Востоке крупнейшую с 2003 года авиационную группировку — со времени военной операции в Ираке.
Сегодня 2026, 08:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 08:14Сегодня 2026, 08:14
152Фото: фото из открытых источников
США формируют на Ближнем Востоке крупнейшую с 2003 года авиационную группировку — со времени военной операции в Ираке, сообщает BAQ.kz со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным издания, в регион перебрасываются истребители F-22 и F-35, а также второй авианосец и самолеты, выполняющие функции воздушного командного пункта. Такое усиление, как утверждают источники среди американских чиновников, позволит Вашингтону при необходимости в течение нескольких недель вести боевые действия против Иран.
При этом, как отмечает газета, президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о возможном нанесении ударов по исламской республике.
Речь идет о демонстрации силы и стратегическом давлении. Но в подобных ситуациях важно понимать: концентрация войск не всегда означает неизбежность конфликта — часто это инструмент переговорной позиции.
Самое читаемое
- Жильцов четырехэтажки в центре Астаны круглый год топит канализацией
- В Туркестанской области массово ловят торговцев на завышении цен
- КНБ подтвердил досудебное расследование в отношении экс-заместителя акима Костанайской области
- Соперник раскрыл, что отличает олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
- Снег, метели и ветер до 28 м/с: почти весь Казахстан оказался под штормовым предупреждением