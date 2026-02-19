США формируют на Ближнем Востоке крупнейшую с 2003 года авиационную группировку — со времени военной операции в Ираке, сообщает BAQ.kz со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, в регион перебрасываются истребители F-22 и F-35, а также второй авианосец и самолеты, выполняющие функции воздушного командного пункта. Такое усиление, как утверждают источники среди американских чиновников, позволит Вашингтону при необходимости в течение нескольких недель вести боевые действия против Иран.

При этом, как отмечает газета, президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о возможном нанесении ударов по исламской республике.

Речь идет о демонстрации силы и стратегическом давлении. Но в подобных ситуациях важно понимать: концентрация войск не всегда означает неизбежность конфликта — часто это инструмент переговорной позиции.