Джули Стафф заявила, что почти половина стратегически важных для США полезных ископаемых находится в Казахстане. Речь идёт не только о бизнесе, но и о защите национальных интересов. BAQ.KZ сообщает, что кандидат на пост посла США в Казахстане Джули Стафф в ходе слушаний в Сенате подчеркнула стратегическое значение Казахстана для Вашингтона.

"Почти половина полезных ископаемых, признанных критически важными для национальной безопасности и экономической стабильности США, находятся на территории Казахстана. Казахстан для нас не просто деловой партнёр. Сотрудничество в сфере стратегически значимых недр имеет огромное значение. Это не только вопрос торговли или политики — это вопрос национальной безопасности", — подчеркнула она.

По словам Стафф, США заинтересованы в создании благоприятных условий для привлечения инвестиций американских компаний в казахстанский горнодобывающий сектор.

"Для Вашингтона это не просто экономический, но и геополитически значимый шаг", — добавила дипломат.

Надёжный партнёр: США подтвердили поддержку суверенитета Казахстана

Стафф также отметила, что США намерены поддерживать независимость и суверенитет Казахстана. Это, по её словам, будет способствовать не только экономической диверсификации, но и укреплению транспортно-логистического потенциала республики.

"На сегодняшний день большая часть казахстанских товаров проходит через территорию России. США хотели бы помочь в формировании альтернативных маршрутов. Такое сотрудничество отвечает не только экономическим, но и национальным интересам безопасности", — резюмировала Стафф.