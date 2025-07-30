США связывают казахстанские недра с вопросами национальной безопасности
Вашингтон рассчитывает на расширение доступа к критически важным ископаемым.
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Джули Стафф заявила, что почти половина стратегически важных для США полезных ископаемых находится в Казахстане. Речь идёт не только о бизнесе, но и о защите национальных интересов. BAQ.KZ сообщает, что кандидат на пост посла США в Казахстане Джули Стафф в ходе слушаний в Сенате подчеркнула стратегическое значение Казахстана для Вашингтона.
"Почти половина полезных ископаемых, признанных критически важными для национальной безопасности и экономической стабильности США, находятся на территории Казахстана. Казахстан для нас не просто деловой партнёр. Сотрудничество в сфере стратегически значимых недр имеет огромное значение. Это не только вопрос торговли или политики — это вопрос национальной безопасности", — подчеркнула она.
По словам Стафф, США заинтересованы в создании благоприятных условий для привлечения инвестиций американских компаний в казахстанский горнодобывающий сектор.
"Для Вашингтона это не просто экономический, но и геополитически значимый шаг", — добавила дипломат.
Надёжный партнёр: США подтвердили поддержку суверенитета Казахстана
Стафф также отметила, что США намерены поддерживать независимость и суверенитет Казахстана. Это, по её словам, будет способствовать не только экономической диверсификации, но и укреплению транспортно-логистического потенциала республики.
"На сегодняшний день большая часть казахстанских товаров проходит через территорию России. США хотели бы помочь в формировании альтернативных маршрутов. Такое сотрудничество отвечает не только экономическим, но и национальным интересам безопасности", — резюмировала Стафф.
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