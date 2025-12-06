США настаивают, чтобы европейские страны к 2027 году приняли на себя основную часть обязанностей в рамках оборонных программ НАТО - от производства ракет до разведывательных функций, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

По данным агентства Reuters, такое требование представители Пентагона озвучили на встрече с делегациями нескольких европейских стран в Вашингтоне. Американская сторона подчеркнула, что темпы, с которыми Европа усиливает свои военные возможности после российского вторжения в Украину в 2022 году, остаются неудовлетворительными.

Источники отмечают, что США предупредили: если Европа не достигнет нужных показателей к 2027 году, Вашингтон может прекратить участие в ряде координационных механизмов НАТО. Как именно будет оцениваться прогресс, пока неизвестно. Неясно и то, отражает ли срок официальную позицию администрации президента Дональда Трампа или мнение отдельных представителей Пентагона.