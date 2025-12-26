Соединенные Штаты нанесли "множество точных ударов" по объектам террористической группировки "Исламское государство" в северо-западной части Нигерии, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Об этом в ночь на пятницу, 26 декабря, сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам главы Белого дома, удары были направлены по объектам боевиков, которые на протяжении длительного времени, "многих лет, а то и столетий", совершали жестокие убийства, в первую очередь в отношении мирных христиан. Дональд Трамп отметил, что ранее предупреждал террористов о последствиях, если нападения не прекратятся, и подчеркнул, что при его руководстве Соединенные Штаты не допустят процветания радикального исламского терроризма. В начале ноября он заявлял о рассмотрении различных вариантов военных действий в Нигерии, включая возможный ввод войск и авиаудары, а в декабре ввел частичный запрет на въезд в США граждан этой страны.

Как сообщал американский телеканал CNN, в 2025 году в Нигерии произошло несколько массовых убийств на религиозной почве. В апреле президент страны Бола Тинубу заявил, что по меньшей мере 40 человек погибли в результате нападения боевиков на христианскую сельскохозяйственную общину на севере государства. В июне, по данным правозащитных организаций, более 100 человек были убиты в деревне Йелват, население которой преимущественно составляют христиане.

На фоне продолжающегося насилия власти Нигерии сообщили об освобождении сотен школьников, ранее похищенных боевиками. Последние 130 учеников католической школы-интерната Святой Марии из числа 303 детей, захваченных в конце ноября в штате Нигер, были освобождены 21 декабря. Об этом заявил представитель президента страны Сандей Дэр, уточнив, что в плену больше никого не осталось.

Вооруженные банды на протяжении многих лет действуют в сельских районах северо-западной и центральной части Нигерии, похищая людей с целью выкупа. По данным властей и правозащитников, в результате таких атак погибли тысячи человек, а сами боевики скрываются в обширных лесных районах, охватывающих территории нескольких штатов.