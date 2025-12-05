Вооружённые силы США нанесли удар по судну, которое, по данным американских спецслужб, занималось перевозкой наркотиков в международных водах Тихого океана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Инцидент произошёл в восточной части океана, где, по сообщениям SOUTHCOM, активно действует сеть контрабанды.

Южное командование ВС США сообщило в своём аккаунте в соцсети X, что на борту находились четыре человека, обозначенные как "наркотеррористы". По данным военных, все они были ликвидированы в ходе операции. Судно, как утверждается, использовалось террористической группировкой, занимающейся перевозкой наркотиков по маршрутам контрабандных поставок.

Отмечается, что атака стала возможной после подтверждения разведданных, согласно которым судно действительно было вовлечено в незаконный оборот наркотических веществ. Американские спецслужбы отслеживали маршрут корабля, прежде чем была принята команда на уничтожение.

Инцидент стал очередным эпизодом на фоне ужесточения риторики Вашингтона в отношении международных преступных группировок. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что армия готовится расширить операционную географию и начать нанесение ударов по наземным целям в ряде стран Латинской Америки в рамках борьбы с наркомафией.

США подчёркивают, что действия направлены на пресечение транснациональных преступных сетей, тогда как эксперты отмечают риск дальнейшего обострения международной обстановки в регионе.