США уничтожили судно предполагаемых "наркотеррористов"

Американские военные заявили о спецоперации в Тихом океане. Соединенные Штаты нанесли удар по судну, которое, по версии Вашингтона, использовалось связанными с наркокартелями террористическими группировками, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

Операция прошла 8 мая по приказу генерала Francis Donovan. В SOUTHCOM сообщили, что удар оказался "летальным"– погибли два человека. Кто именно находился на борту и где произошел инцидент, официально не уточняется.