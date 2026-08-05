США усилили разведку на Кубе на фоне давления на власти

США в последние месяцы увеличили численность разведывательных сил на Кубе на фоне усиливающегося давления Вашингтона на власти острова. Об этом сообщает издание Politico.

Издание связывает усиление разведки с намерением американской администрации добиться политических изменений на Кубе.

По данным Politico, такие действия могут рассматриваться в рамках различных сценариев — от попыток побудить кубинских чиновников и граждан выступить против действующей власти до подготовки к возможному военному вмешательству. При этом источники подчеркивают, что конкретных планов проведения военной операции на данный момент нет.

Один из собеседников назвал увеличение разведывательного присутствия важным тактическим шагом, который теоретически может создать условия для дальнейшего вмешательства.

В администрации президента США Дональда Трампа заявляют о готовности использовать различные инструменты, включая возможности разведывательного сообщества, для давления на Гавану. При этом, по словам источников, Вашингтон по-прежнему отдает предпочтение дипломатическим методам.

На фоне усиления давления со стороны США кубинские власти также готовятся к возможному развитию ситуации. Ранее сообщалось о подготовке подразделений противовоздушной обороны страны к отражению потенциальной интервенции.

По данным СМИ, Вашингтон рассчитывает добиться смены власти на Кубе до конца 2026 года. Давление на Гавану также оказывается посредством экономических ограничений, на фоне которых страна столкнулась с серьезными экономическими и энергетическими трудностями.