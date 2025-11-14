Новая директива администрации президента Дональда Трампа может усложнить получение виз и права на проживание в США для иностранцев с определёнными заболеваниями, такими как диабет или ожирение, а также для тех, кто не обладает достаточными финансовыми средствами для самостоятельного существования, передает BAQ.KZ со ссылкой на AP.

Документ, выпущенный на прошлой неделе Государственным департаментом США и полученный агентством Associated Press, требует от сотрудников посольств и консульств тщательной проверки всех заявителей на визу. Цель — убедиться, что они не будут нуждаться в государственной помощи после въезда в страну. Эксперты отмечают, что новые правила могут ещё сильнее ограничить круг лиц, которым разрешено въезжать в США, в условиях уже существующего ужесточения иммиграционных процедур.

Директива раскрывает, как администрация Трампа трактует понятие "общественного бремени" (public charge) — положения иммиграционного законодательства, согласно которому иностранцам может быть отказано во въезде или предоставлении постоянного вида на жительство, если они, вероятно, будут зависеть от государственных ресурсов, включая денежную помощь и продовольственные программы.

Хотя федеральный закон уже требовал от претендентов на постоянное проживание доказать, что они не станут "общественным бременем", в первый срок Трамп расширил список программ помощи, которые могут стать причиной отказа. Новые рекомендации, содержащиеся в директиве, судя по всему, идут ещё дальше, охватывая более широкий круг критериев для оценки финансовой и медицинской пригодности заявителей.