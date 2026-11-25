Правоохранительные органы США с начала марта вернули пострадавшим от кибермошенничества более 8 млрд долларов. Это стало результатом крупнейшей в истории страны операции по борьбе с мошенническими схемами.

Об итогах кампании сообщил министр юстиции и генеральный прокурор США Тодд Бланш на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, после подписания президентом Дональдом Трампом в марте указа о противодействии кибермошенничеству было возбуждено более 400 уголовных дел в 85 федеральных судебных округах. Судебные и экстрадиционные процедуры затронули свыше 800 человек. Некоторые из них признали вину, другие уже получили обвинительные приговоры.

«Нам удалось вернуть жертвам мошенников более $8 млрд, которые они могли бы потерять. Это крупнейшая в истории операция по борьбе с мошенничеством», — заявил Бланш.

Директор ФБР Кэш Пател сообщил, что в ходе операции ведомство конфисковало почти 17 млрд долларов незаконно полученных средств и более 14 тысяч цифровых устройств.

Кроме того, правоохранители пресекли деятельность 29 преступных организаций, занимавшихся мошенничеством на четырех континентах.