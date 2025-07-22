США вновь заявили о выходе из ЮНЕСКО, сославшись на несоответствие членства национальным интересам, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Как отметили в Белом доме, участие в организации больше не отражает приоритеты американской внешней политики. Напомним, США уже покидали ЮНЕСКО в 2017 году по инициативе Дональда Трампа, но были восстановлены в составе организации при администрации Джо Байдена.

"Дальнейшее участие в ЮНЕСКО не отвечает национальным интересам США. ЮНЕСКО уделяет чрезмерное внимание глобалистской идеологической повестке международного развития, которая противоречит нашей внешней политике под лозунгом "Америка превыше всего", - говорится в пресс-релизе.

В Белом доме выразили обеспокоенность по поводу решения ЮНЕСКО принять Палестину в качестве полноправного члена. По мнению американской стороны, это содействует распространению антиизраильских настроений в организации.

Ранее США уже покидали ЮНЕСКО в 2017 году при первом сроке Трампа. Тогда Белый дом также объяснил свой шаг антиизраильской позицией организации. В 2021 году США вернулись в ЮНЕСКО по решению Джо Байдена.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле прокомментировала решение США о выходе из организации, выразив сожаление по этому поводу. По её словам, ЮНЕСКО заранее предусматривала возможность такого шага, однако последствия в первую очередь отразятся на культурных инициативах, реализуемых на территории самих Соединённых Штатов. Как отметила Азуле, сейчас на эту страну приходится 8% бюджета ЮНЕСКО.

Выход США из ЮНЕСКО вступит в силу 31 декабря 2026 года. До этого момента страна остается полноправным членом.