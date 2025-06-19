Государственный департамент США возобновил выдачу студенческих виз, приостановленную в мае. Однако теперь иностранные студенты, желающие обучаться в Соединённых Штатах, должны предоставить консульским сотрудникам доступ к своим аккаунтам в социальных сетях. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, передаёт BAQ.KZ.

Новые требования касаются всех соискателей виз категории F, M и J. В Госдепе пояснили, что визовая проверка будет включать анализ публикаций и сообщений с целью выявления возможного враждебного отношения к американскому правительству, обществу, культуре или государственным институтам.

"Каждое визовое решение — это вопрос национальной безопасности. Мы должны быть уверены, что иностранцы, желающие въехать в США, не представляют угрозу и действительно планируют следовать заявленной цели въезда", — подчеркнули в ведомстве.

Отказ предоставить доступ к социальным сетям может стать основанием для отклонения визового заявления.

При этом в Госдепе добавили, что в ближайшее время заграничные консульства вновь начнут приём заявлений на неиммиграционные студенческие визы. Информация о наличии мест будет публиковаться на сайтах соответствующих посольств и консульств.