США возобновили выдачу студенческих виз
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Государственный департамент США возобновил выдачу студенческих виз, приостановленную в мае. Однако теперь иностранные студенты, желающие обучаться в Соединённых Штатах, должны предоставить консульским сотрудникам доступ к своим аккаунтам в социальных сетях. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, передаёт BAQ.KZ.
Новые требования касаются всех соискателей виз категории F, M и J. В Госдепе пояснили, что визовая проверка будет включать анализ публикаций и сообщений с целью выявления возможного враждебного отношения к американскому правительству, обществу, культуре или государственным институтам.
"Каждое визовое решение — это вопрос национальной безопасности. Мы должны быть уверены, что иностранцы, желающие въехать в США, не представляют угрозу и действительно планируют следовать заявленной цели въезда", — подчеркнули в ведомстве.
Отказ предоставить доступ к социальным сетям может стать основанием для отклонения визового заявления.
При этом в Госдепе добавили, что в ближайшее время заграничные консульства вновь начнут приём заявлений на неиммиграционные студенческие визы. Информация о наличии мест будет публиковаться на сайтах соответствующих посольств и консульств.
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