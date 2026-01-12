Инициативы президента США Дональда Трампа, связанные с возможным контролем над Гренландией и военным давлением на Венесуэлу, активно обсуждаются на международной арене, передает BAQ.KZ.

По мнению казахстанского политолога Жаната Момынкулова, эти действия являются частью широкой стратегии США по восстановлению глобального влияния и одновременно отражают личные амбиции президента.

"Гренландия - стратегический контрольный пункт в Арктике, а Венесуэла - важный регион с точки зрения энергетических ресурсов и влияния в Латинской Америке. При этом Трамп демонстрирует методику "силового сигнала", направленную на сдерживание противников и психологическое давление", — пояснил эксперт.

По его словам, действия Трампа объединяют долгосрочные стратегические цели США и личный политический имидж президента.

"США традиционно оказывают давление на неблагоприятные режимы, включая попытки смены власти. Трамп продолжил эту практику, но действовал открыто и демонстративно. Его цель - показать миру, что США остаются ключевым игроком", — отметил Момынкулов.

Особое внимание эксперт уделил ситуации в Венесуэле. Он подчеркнул, что военное давление и попытки ареста президента Мадуро противоречат принципам международного права, так как применение силы допустимо только для самообороны или при мандате Совета Безопасности ООН. Тем не менее, США исторически адаптируют международные нормы под собственные интересы.

"Заявление Трампа о "временном управлении Венесуэлой" и вовлечении американских нефтяных компаний - это современная интерпретация доктрины Монро. Латинская Америка снова рассматривается как зона влияния США, а нефтяной фактор здесь ключевой. Эти действия направлены на ограничение влияния России, Китая и Ирана в регионе", — заявляет эксперт.

Эксперт предупредил, что временное правительство, поддерживаемое США, вряд ли сможет быстро создать национальный консенсус.

"Вероятность формирования устойчивых демократических институтов невелика, сохраняется влияние старой элиты и военных. Главная цель - создать управляемое и геополитически лояльное правительство", — пояснил он.

Момынкулов также отметил, что краткосрочно страны Латинской Америки оказались в шоке от действий США и восприняли их как агрессию. При этом большинство государств региона остаются экономически и политически зависимыми от Америки, что демонстрирует реализм международных отношений. Влияние США на глобальные энергетические и геополитические процессы сохраняется.

Подытоживая, можно понять, действия Трампа отражают как личные амбиции президента, так и стратегическое стремление США укрепить своё влияние в ключевых регионах мира. Эксперты отмечают, что подобные инициативы могут изменить баланс сил в Арктике и Латинской Америке, а также повлиять на международные отношения и энергетический рынок в ближайшие годы.