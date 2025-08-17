  • 17 Августа, 23:53

США временно приостановили выдачу виз жителям Газы

Об этом сообщил Госдеп США.

Фото: Deutsche Welle

Госдепартамент США объявил о временной приостановке выдачи всех категорий виз для жителей сектора Газа, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Deutsche Welle. Как сообщили в ведомстве, процедура заморожена "на время проведения полной и тщательной проверки".

По данным американской стороны, в последние месяцы ограниченное число жителей анклава получали временные визы по медицинским и гуманитарным основаниям. В частности, только в мае 2025 года гражданам Палестинской автономии было предоставлено 640 виз. В целом за год США оформили более 3,8 тысячи гостевых виз категории B1/B2, позволяющих иностранцам проходить лечение на территории страны.

Решение о приостановке касается исключительно заявителей из Газы, уточнили в Госдепе.

