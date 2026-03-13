США разрешили до 11 апреля продавать российскую нефть, которая к 12 марта уже была погружена на танкеры. Эту меру, принятую на фоне роста цен на топливо, Минфин США назвал "узкоспециализированной" и "краткосрочной", передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

США до 11 апреля вывели из-под санкций продажу российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда к 12 марта. Лицензия, позволяющая совершать соответствующие сделки, опубликована в четверг, 12 марта, на сайте министерства финансов страны.

По словам главы ведомства Скотта Бессента, такое решение президент Дональд Трамп принял для "обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках и <...> сохранения низких цен" на фоне войны США и Израиля с Ираном. В своем посте в соцсети X министр отметил, что эта "узкоспециализированная, краткосрочная мера" не принесет "существенной финансовой выгоды российскому правительству, которое получает бóльшую часть своих доходов от энергоносителей за счет налогов, взимаемых в месте добычи". Рост цен на нефть Бессент назвал "краткосрочным и временным сбоем", который в долгосрочной перспективе "принесет огромную пользу" США.

По данным Fox News, к 12 марта на танкерах в 30 разных точках мира находится около 124 млн баррелей нефти российского происхождения. С учетом ежедневных потерь топлива в блокируемом Ираном Ормузском проливе этого хватит на 5-6 дней поставок, утверждает телеканал.

Ранее, 6 марта, Бессент заявил, что Вашингтон разрешил Индии в течение 30 дней скупать российскую нефть, которая находится на танкерах в море. А 10 марта Трамп на пресс-конференции намекнул на возможное временное ослабление санкций против РФ.

"Мы на время откажемся от связанных с нефтью санкций, чтобы снизить цены. Мы приостановим санкции в отношении некоторых стран. И, возможно, потом не придется их восстанавливать, если у нас будет мирная обстановка", – сказал тогда президент США.

При этом 11 марта страны G7 объявили, что договорились не снимать санкции с российской нефти на фоне войны с Ираном. А на следующий день министр энергетики США Крис Райт заявил, что смягчение санкций в отношении России не планируется.

Впрочем, рост цен на фоне войны привел к тому, что и самим США пришлось высвобождать нефть из стратегического резерва. 12 марта Минэнергетики США заявило, что страна предоставит 172 млн баррелей нефти. Этот шаг - выполнение обязательства перед Международным энергетическим агентством, объединяющим 32 страны, включая Германию. По плану организации, все государства-участники должны в сумме высвободить 400 млн баррелей нефти.