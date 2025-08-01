Казахстан ведёт активные переговоры с Соединёнными Штатами по вопросу дополнительных импортных тарифов, передает BAQ.KZ. Как сообщает министерство торговли и интеграции РК, в июне состоялась двусторонняя встреча, где казахстанская сторона представила официальный пакет предложений, направленных на сохранение устойчивых поставок и справедливых условий торговли между странами.

Обе стороны продолжают обсуждение представленных предложений в рамках расширенного двустороннего диалога по торгово-экономическим вопросам. Казахстан настроен на конструктивное взаимодействие, американская сторона подтверждает готовность к дальнейшему диалогу. Это сохраняет возможность продолжения переговоров и выработки взаимоприемлемых решений, учитывающих интересы обеих стран, — отметили в Минторговли.

По данным ведомства, новые тарифы затрагивают всего 4,8% казахстанского экспорта в США. Основная часть поставок — нефть, уран, серебро, титан, бериллий, тантал, ферросплавы — останется вне действия пошлин.

Ограничения затронули такие товары, как фосфор, ферросилиций, оптические линзы, пшеничная клейковина (глютен) и аммиачная селитра. Тем не менее, в некоторых случаях влияние окажется минимальным. Например, экспорт аммиачной селитры в США в 2025 году не планировался вовсе.

Справочно: За первое полугодие 2025 года Казахстан поставил в США 2,2 тыс. тонн жёлтого фосфора (при общем производстве 43 тыс. тонн). Объём экспорта ферросилиция составил 1 482,6 тонны (при производстве 41,8 тыс. тонн). Глютен: 6 500 тонн на сумму около 8,12 млн долларов США.

Минторговли подчёркивает, что Казахстан нацелен на конструктивный подход и выработку взаимоприемлемых решений в интересах обеих стран.