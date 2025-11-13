Соединённые Штаты объявили о введении санкций против 32 физических и юридических лиц из Ирана, ОАЭ, Китая, Гонконга, Индии, Германии и Украины, причастных к закупке компонентов для производства баллистических ракет и беспилотников (БПЛА) в Иране, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как сообщает Министерство финансов США, меры приняты Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в рамках политики усиленного давления на Тегеран.

"Иран использует международные финансовые системы для отмывания средств и закупки технологий для ядерных и обычных вооружений. По поручению президента Дональда Трампа мы усиливаем давление на Иран и ожидаем, что международное сообщество обеспечит выполнение санкций ООН", — заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Херли.

В ведомстве отметили, что деятельность данных сетей закупок представляет угрозу для американских и союзных сил на Ближнем Востоке, а также для безопасности судоходства в Красном море.

OFAC намерено пресечь поставки ключевых компонентов, включая прекурсоры ракетного топлива, и ограничить доступ участников схем к финансовой системе США.

Этот шаг стал вторым раундом санкций по линии нераспространения, поддерживающим восстановление санкций ООН против Ирана, введённых 27 сентября 2025 года за нарушение международных обязательств.