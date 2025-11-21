США ввели санкции против торгующих иранской нефтью компаний
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство финансов США объявило о расширении санкционного давления на структуры, которые, по данным Вашингтона, участвуют в продаже и транспортировке иранской нефти, передает BAQ.KZ со ссылкой на EA Daily.
Ведомство заявило, что новые меры направлены на подрыв финансовых каналов, поддерживающих иранские вооружённые силы.
В заявлении Минфина подчёркивается, что причиной санкций стала деятельность компаний, работающих через сложные схемы поставок и международных посредников.
"Сегодня управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) вводит санкции в отношении сети подставных компаний и посредников по перевозке, которые финансируют иранские вооруженные силы за счет продажи сырой нефти", — говорится в официальном сообщении ведомства.
Американская сторона также сообщила о введении ограничений в отношении шести судов, которые, по утверждению Вашингтона, входят в так называемый "теневой флот" танкеров, используемых для нелегальных поставок иранской нефти. В Минфине отметили, что такие суда задействуются для обхода международных ограничений, применяя скрытую маршрутизацию и изменённые документы.
Ведомство в очередной раз подчеркнуло, что будет продолжать отслеживать и пресекать любые попытки финансирования вооружённых структур Ирана через экспорт сырой нефти. Новые санкции вступают в силу немедленно и предполагают блокировку активов, запрет на операции в долларах и ограничение взаимодействия с американскими и международными финансовыми организациями.
США заявляют, что продолжают следить за перемещением энергии и денежных потоков, которые, по их данным, используются Тегераном в военных целях. В уведомлении подчёркнуто, что санкции намерены "прервать цепочку финансирования, поддерживающую деятельность иранского ВПК".
Самое читаемое
- 12 погибших в Алгабасе: МЧС назвал возможную причину пожара
- Куда уходят миллиарды? Ашимбаев требует прозрачности расходов "КазАвтоЖол" и "Жасыл Даму"
- В Астане санврач ввела ограничения из-за роста ОРВИ
- Льготная ипотека в Казахстане: юрист назвал скрытые риски популярных программ
- София Актаева завоевала серебро Игр исламской солидарности в Эр-Рияде