Министерство финансов США объявило о расширении санкционного давления на структуры, которые, по данным Вашингтона, участвуют в продаже и транспортировке иранской нефти, передает BAQ.KZ со ссылкой на EA Daily.

Ведомство заявило, что новые меры направлены на подрыв финансовых каналов, поддерживающих иранские вооружённые силы.

В заявлении Минфина подчёркивается, что причиной санкций стала деятельность компаний, работающих через сложные схемы поставок и международных посредников.

"Сегодня управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) вводит санкции в отношении сети подставных компаний и посредников по перевозке, которые финансируют иранские вооруженные силы за счет продажи сырой нефти", — говорится в официальном сообщении ведомства.

Американская сторона также сообщила о введении ограничений в отношении шести судов, которые, по утверждению Вашингтона, входят в так называемый "теневой флот" танкеров, используемых для нелегальных поставок иранской нефти. В Минфине отметили, что такие суда задействуются для обхода международных ограничений, применяя скрытую маршрутизацию и изменённые документы.

Ведомство в очередной раз подчеркнуло, что будет продолжать отслеживать и пресекать любые попытки финансирования вооружённых структур Ирана через экспорт сырой нефти. Новые санкции вступают в силу немедленно и предполагают блокировку активов, запрет на операции в долларах и ограничение взаимодействия с американскими и международными финансовыми организациями.

США заявляют, что продолжают следить за перемещением энергии и денежных потоков, которые, по их данным, используются Тегераном в военных целях. В уведомлении подчёркнуто, что санкции намерены "прервать цепочку финансирования, поддерживающую деятельность иранского ВПК".