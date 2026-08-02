США вводят визовые залоги до 20 тысяч долларов

С 3 августа США на постоянной основе вводят программу визовых залогов для части иностранцев, оформляющих туристические и деловые визы категорий B-1/B-2. Об этом сообщает Госдепартамент США. Новая система заменит пилотный проект, действовавший с августа 2025 года. Если раньше размер залога составлял 5, 10 или 15 тысяч долларов, то теперь максимальная сумма увеличена до 20 тысяч долларов.

Решение о необходимости внесения залога и его размере будет принимать консульский сотрудник. При этом он учтет цель поездки, финансовое положение заявителя, место работы, образование, профессиональные навыки и наличие связей с США. Если владелец визы вовремя покинет Соединенные Штаты и не нарушит условия пребывания, залог вернут. В случае нарушения правил деньги будут удержаны.

Новые требования распространяются на граждан 50 стран, в том числе Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Грузии. Казахстан в этот список не входит.