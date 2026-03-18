США вводят залог $15 000 за визу
С 2 апреля Госдепартамент США вводит новое правило: при подаче на визы категорий B1/B2 (туризм и деловые поездки) граждане ряда стран должны будут внести залог до $15 000, передает BAQ.kz.
Мера направлена на снижение числа нарушений визового режима, прежде всего — случаев, когда иностранцы остаются в стране дольше разрешённого срока.
Залог будет возвращаться, если заявитель соблюдёт условия: покинет США вовремя или откажется от поездки.
В список вошли: Камбоджа, Эфиопия, Грузия, Гренада, Лесото, Маврикий, Монголия, Мозамбик, Никарагуа, Папуа - Новая Гвинея, Сейшелы, Тунис.
Ранее включённые в список 38 стран: Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Бенин, Бутан, Ботсвана, Бурунди, Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Кот-д’Ивуар, Куба, Джибути, Доминика, Фиджи, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кыргызстан, Малави, Мавритания, Намибия, Непал, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Таджикистан, Танзания, Того, Тонга, Туркменистан, Тувалу, Уганда, Вануату, Венесуэла, Замбия, Зимбабве.
Фактически США вводят дополнительный финансовый фильтр на въезд: теперь даже при одобрении визы поездка потребует значительных средств. Для многих потенциальных туристов и деловых путешественников это может стать серьёзным ограничением.
