США выделят $5 млн на кибербезопасность Центральной Азии

США окажут странам Центральной Азии помощь в размере 5 млн долларов на развитие кибербезопасности и цифрового сектора. Средства направят на повышение кибергигиены, развитие реагирования на киберинциденты, защиту критической инфраструктуры и повышение безопасности финансового сектора. Об этом на открытии конференции C5+1 SI Conference в Астане заявил заместитель помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Марк Кэмерон, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Марка Кэмерона, США придают особое значение развитию сотрудничества с Центральной Азией. В ноябре прошлого года в Вашингтоне состоялся ряд встреч высокого уровня, приуроченных к 10-летию дипломатической платформы C5+1. В их числе – бизнес-конференция C5+1 и специальный прием с участием государственного секретаря США Марко Рубио.

Позднее в Белом доме впервые прошли саммит C5+1 и государственный прием. По итогам этих встреч были объявлены коммерческие соглашения на общую сумму более 25 млрд долларов и принято совместное заявление о намерениях в сфере экономического сотрудничества.

«Посредством этого заявления наши лидеры определили конкретное и масштабное направление дальнейшего сотрудничества, особенно в сфере искусственного интеллекта. Наши правительства взяли на себя обязательства по внедрению надежных интернет- и коммуникационных технологий и инфраструктуры, включая оборудование для центров обработки данных, а также по соблюдению международных стандартов и передовых практик для защиты трансграничного обмена данными», – сказал Марк Кэмерон.

По его словам, для реализации этих обязательств США уже приступили к ряду конкретных инициатив. В частности, сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий включено в повестку бизнес-платформы B5+1, в рамках которой создана специальная рабочая группа. Ее задача – развивать коммерческое партнерство параллельно с дипломатическими связями.

Кроме того, две недели назад в Ашхабаде при поддержке Госдепартамента США состоялся семинар, посвященный искусственному интеллекту и цифровизации. В нем приняли участие более 60 политиков и экспертов. Они обсудили вопросы от спутниковых технологий и подводных кабелей до подготовки кадров и развития центров обработки данных.

Марк Кэмерон также отметил стратегическое значение Центральной Азии в обмене данными и идеями. По его словам, надежная информационно-коммуникационная инфраструктура является основой для эффективного использования новых технологий и возможностей цифровой связи.

Представитель США сообщил о решении выделить 5 млн долларов международной помощи на развитие кибербезопасности и цифрового сектора Центральной Азии. Средства будут направлены через организацию CRDF Global.

«Мы намерены поддержать повышение уровня кибергигиены, развитие системы реагирования на киберинциденты, защиту критической инфраструктуры, повышение безопасности финансового сектора и совершенствование политики в сфере кибербезопасности. Это комплексное обязательство, направленное на формирование безопасного и надежного цифрового будущего Центральной Азии», – заявил он.

Марк Кэмерон также напомнил, что на встрече B5+1, состоявшейся прошлой весной в Бишкеке, страны региона договорились унифицировать системы цифрового регулирования, гармонизировать законодательство в сфере защиты персональных данных и интеллектуальной собственности, а также разработать стратегию развития центров обработки данных.

Он призвал американские компании вести бизнес на рынках Центральной Азии, отметив наличие в регионе квалифицированных специалистов и значительного нереализованного потенциала.

«Мы готовы поддерживать компании, открывать новые возможности и создавать условия для их успешной работы», – сказал представитель США.

Марк Кэмерон добавил, что в течение ближайших двух дней участники конференции смогут обсудить, как страны Центральной Азии превращают общие обязательства в конкретные проекты и результаты.