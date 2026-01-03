США выделят более $500 млн на развитие военной инфраструктуры в Польше
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Соединённые Штаты направят свыше $500 млн на развитие инфраструктуры на четырёх военных базах в Польше. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны страны Цезарий Томчик, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.
"Правительство Соединённых Штатов Америки одобрило инвестиционный план объёмом более $500 млн для четырёх военных объектов в Польше — в Дравско-Поморском, Повидзе, Вроцлаве и Ласке", — написал Томчик в социальной сети X.
По его словам, польские власти также взяли на себя обязательство ежегодно выделять около $250 млн до 2035 года на содержание и развитие американских военных объектов на территории страны.
В настоящее время в Польше размещены более 10 тыс. военнослужащих США. Американский воинский контингент был увеличен вдвое в феврале 2022 года — с 5 тыс. до нынешнего уровня.
Самое читаемое
- В ВКО впервые за 30 лет началась реконструкция магистрального канала "Победа"
- В новогоднюю ночь в Амстердаме сгорела церковь с почти 150-летней историей
- При взрыве на горнолыжном курорте в Швейцарии погибли несколько человек
- Куда вкладывать деньги в 2026 году: экономисты назвали самые надёжные варианты
- Токаев выразил соболезнования президенту Швейцарии