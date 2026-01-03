Соединённые Штаты направят свыше $500 млн на развитие инфраструктуры на четырёх военных базах в Польше. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны страны Цезарий Томчик, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Соединённых Штатов Америки одобрило инвестиционный план объёмом более $500 млн для четырёх военных объектов в Польше — в Дравско-Поморском, Повидзе, Вроцлаве и Ласке", — написал Томчик в социальной сети X.

По его словам, польские власти также взяли на себя обязательство ежегодно выделять около $250 млн до 2035 года на содержание и развитие американских военных объектов на территории страны.

В настоящее время в Польше размещены более 10 тыс. военнослужащих США. Американский воинский контингент был увеличен вдвое в феврале 2022 года — с 5 тыс. до нынешнего уровня.