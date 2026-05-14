США выдвинули Ирану два ключевых требования на переговорах в Исламабаде

В ходе переговоров между США и Ираном, состоявшихся в столице Пакистана Исламабаде, вице-президент США Джей Ди Вэнс выдвинул два основных требования, передает BAQ.KZ со ссылкой на иранские СМИ.

Об этом заявил заместитель председателя комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Махмуд Набавиан.

"На первой встрече Джей Ди Вэнс заявил, что у США есть два ключевых требования к Ирану: первое - полное открытие Ормузского пролива, второе - вывоз из Ирана всех материалов, обогащенных до 60% урана", - отметил Набавиан.

По его словам, американская сторона, наряду с повторным поднятием вопросов Ормузского пролива и вывоза обогащенного урана, предложила разблокировать замороженные иранские активы на сумму 6 млрд долларов в случае сотрудничества Тегерана.

Член иранской переговорной группы также сообщил, что после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Вэнс предложил продолжить переговоры на основе американского плана, и Мохаммад Багер Галибаф согласился рассмотреть данное предложение.

"После сближения позиций сторон Вэнс неожиданно заявил, что Трамп не примет это соглашение", - добавил он.

Напомним, 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США, однако они завершились безрезультатно.

В качестве меры давления на Тегеран США объявили о блокировке иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь Иран сообщил о закрытии пролива для судов, направляющихся в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала глобальный энергетический кризис.