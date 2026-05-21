США выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро

Обвинения против 94-летнего Кастро, вероятно, будут основаны на инциденте 1996 года.

Сегодня 2026, 01:41
Фото: Pixabay.com

США выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Согласно информации, обвинения против 94-летнего Кастро, возможно, будут основаны на инциденте 1996 года, когда кубинские истребители сбили самолеты, принадлежавшие гуманитарной организации.

Ранее издание The New York Times сообщило, что в США допустили захват Кастро по венесуэльскому сценарию.

