США выходят из 66 международных организаций, включая 31 структуру ООН
Американский президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из 66 международных организаций, в том числе 31 структуры ООН. Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на Анадолу.
Согласно сообщению, США выходят в общей сложности из 66 международных организаций.
- Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ, предписывающий выход США из 66 международных организаций, которые больше не служат американским интересам, - следует из публикации.
Отмечается, что данное решение принято в связи с тем, что соответствующие международные организации "действуют вразрез с национальными интересами США".
Также сообщается, что США прекратят как участие, так и финансирование всех 66 организаций, 31 из которых действуют под эгидой ООН.
При этом в Белом доме не уточнили, о каких именно организациях идет речь.
Трамп в первые дни своего второго президентского срока, начавшегося 20 января 2025 года, объявил о выходе из Парижского климатического соглашения и Совета ООН по правам человека, а также распорядился приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
