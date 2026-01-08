Американский президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из 66 международных организаций, в том числе 31 структуры ООН. Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на Анадолу.

Согласно сообщению, США выходят в общей сложности из 66 международных организаций.

- Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ, предписывающий выход США из 66 международных организаций, которые больше не служат американским интересам, - следует из публикации.

Отмечается, что данное решение принято в связи с тем, что соответствующие международные организации "действуют вразрез с национальными интересами США".

Также сообщается, что США прекратят как участие, так и финансирование всех 66 организаций, 31 из которых действуют под эгидой ООН.

При этом в Белом доме не уточнили, о каких именно организациях идет речь.

Трамп в первые дни своего второго президентского срока, начавшегося 20 января 2025 года, объявил о выходе из Парижского климатического соглашения и Совета ООН по правам человека, а также распорядился приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).