  • Главная
  • Новости
  • США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Решение принято из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Сегодня 2026, 12:22
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
AP Сегодня 2026, 12:22
Сегодня 2026, 12:22
114
Фото: AP

США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва для сдерживания цен на сырье из-за масштабных перебоев с поставками с Ближнего Востока, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

Об этом говорится в заявлении главы Минэнерго США Криса Райта, опубликованном в соцсети X.
"Президент Трамп уполномочил Министерство энергетики высвободить 172 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва, начиная со следующей недели. Поставка займет приблизительно 120 дней, исходя из запланированных темпов разгрузки", - написал министр.
Как сообщает РИА Новости, из-за конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. В связи с этим Саудовская Аравия сократила добычу на 2-2,5 млн баррелей в день, ОАЭ - на 500-800 тыс. баррелей, Кувейт - примерно на 500 тыс. баррелей, а Ирак - на 2,9 млн баррелей в сутки.
 
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На этом фоне Ормузский пролив оказался практически парализованным. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем и является ключевым маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

Самое читаемое

Наверх