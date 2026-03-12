США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва для сдерживания цен на сырье из-за масштабных перебоев с поставками с Ближнего Востока, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

Об этом говорится в заявлении главы Минэнерго США Криса Райта, опубликованном в соцсети X.

"Президент Трамп уполномочил Министерство энергетики высвободить 172 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва, начиная со следующей недели. Поставка займет приблизительно 120 дней, исходя из запланированных темпов разгрузки", - написал министр.

Как сообщает РИА Новости, из-за конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. В связи с этим Саудовская Аравия сократила добычу на 2-2,5 млн баррелей в день, ОАЭ - на 500-800 тыс. баррелей, Кувейт - примерно на 500 тыс. баррелей, а Ирак - на 2,9 млн баррелей в сутки.