США задержали еще один нефтяной танкер у берегов Венесуэлы
Захват произошел после ужесточения морской блокады
Американские военные задержали нефтяной танкер вблизи побережья Венесуэла спустя несколько дней после решения президента США Дональд Трампа о полной блокаде подсанкционных судов, следующих в страну и из нее, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.
Власти Венесуэлы назвали действия Вашингтона незаконным захватом и заявили о намерении добиваться международной реакции, в том числе через обращение в Совет Безопасности ООН. В Каракасе подчеркнули, что оставлять инцидент без ответа не намерены.
Это уже второй подобный случай менее чем за две недели. По данным источников, задержанное судно не находилось под американскими санкциями, в отличие от ранее перехваченного танкера Skipper, захваченного 10 декабря из-за предполагаемых связей с Ираном.
В последние недели США усилили военное присутствие в Карибском море, объясняя это борьбой с наркотрафиком. Однако венесуэльские власти считают, что истинной целью Вашингтона является давление на страну и попытка получить контроль над ее нефтяными ресурсами.
Операцию, как и ранее, проводила Береговая охрана США при поддержке военных. Судно было взято на абордаж в международных водах. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Соединенные Штаты продолжат пресекать незаконные поставки нефти, используемые, по версии Вашингтона, для финансирования преступных группировок в регионе.
