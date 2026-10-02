США задержали в Карибском море судно с топливом для Кубы

Береговая охрана США задержала в Карибском море грузовое судно Grace, которое, по данным американских властей, перевозило топливо для Кубы.

Как передаёт The New York Times, судно длиной около 91 метра остановили 5 сентября в районе между Кубой и Мексикой. В Береговой охране заявили, что Grace подозревалось в использовании тактики так называемого «теневого флота». При этом конкретные действия, вызвавшие подозрения, не уточняются.

Как отмечает издание, суда могут скрывать свои маршруты, в частности отключая транспондеры и прекращая передачу данных о местоположении.

Ранее этим летом американская Береговая охрана перехватила ещё одно судно — Jaira Provider, которое, по утверждению властей США, также перевозило топливо на Кубу. На его борту находилось около 210 тысяч галлонов топлива.

Объём топлива на Grace не раскрывается. Представители Береговой охраны также не стали уточнять, как именно установили, что груз предназначался для Кубы, сославшись на разведывательные данные.

По информации The New York Times, Куба частично обеспечивает себя топливом самостоятельно, однако зависит от импорта для поддержания работы энергосистемы. Из-за нехватки топлива в стране происходили масштабные отключения электроэнергии, возникали проблемы с работой больниц, а также с поставками продовольствия и воды.