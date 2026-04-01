Более 15 американских военных кораблей задействованы в блокаде Ормузского пролива, передает BAQ.KZ со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Как сообщил высокопоставленный американский источник, на Ближнем Востоке развернуты авианосец, несколько эсминцев с управляемым ракетным оружием, десантный корабль и ряд других боевых единиц. Отмечается, что эти корабли, в частности, способны нести вертолеты, которые могут использоваться для поддержки бортовых операций.

Центральное командование ВС США ранее сообщило, что 13 апреля начнет морскую блокаду Ормузского пролива. Американские военные намереваются блокировать движение всех судов, которые направляются к портам Ирана, а также пытаются отойти от ее берегов.

Дональд Трамп заявил, что США не могут позволить Ирану шантажировать или запугивать весь мир.

"Мы не можем позволить Ирану шантажировать или запугивать весь мир, потому что именно этим они и занимаются. Мы не допустим этого... Прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, множество кораблей направляются в нашу страну, чтобы пополнить свои запасы лучшей нефти. Вполне возможно, что все разрешится раньше", - сказал он.

Трамп подтвердил, что блокада началась в 10 утра по американскому времени.