США захватили еще один танкер в Карибском море, связанный с Венесуэлой, передает BAQ.kz.

Это уже шестое судно, захваченное Соединенными Штатами за последние недели, которое перевозило венесуэльскую нефть, либо делало это в прошлом. На сей раз речь идет о судне "Вероника". Информацию подтвердили в Южном командовании США своем аккаунте в соцсети Х. Согласно тексту, в ходе еще одной операции, проведенной на рассвете, танкер захватили морские пехотинцы и моряки из Объединенной оперативной группы "Южный копье".

"Вероника" - последний танкер, действовавший вопреки установленному президентом Трампом карантину для судов, находящихся под санкциями в Карибском море, что еще раз доказывает эффективность операции "Южный копье", - говорится в публикации.

Отметим, танкер задержали накануне встречи президента США Дональда Трампа с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо.