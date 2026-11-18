США заинтересовались АЭС и Alatau City: в области реализуют три проекта на 248,5 млрд
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Американских инвесторов интересуют строительство АЭС и проект Alatau City в Алматинской области. Об этом заявил Генеральный консул США в Алматы Питер Кауфман на встрече с акимом области Чингисом Ариновым. Сейчас в регионе с участием американских компаний реализуют три инвестиционных проекта на 248,5 млрд теңге, они создадут около 550 рабочих мест.
«Нам известно, что в регионе реализуются такие проекты, как АЭС и «Алатау Сити», которые вызывают высокий интерес у инвесторов. Со своей стороны готовы оказать необходимую поддержку», – сказал Питер Кауфман.
По его словам, сотрудничество Казахстана и США достигло беспрецедентно высокого уровня. За последние шесть лет объем двусторонней торговли вырос вдвое, а инвестиции США в Казахстан составили 17 млрд долларов.
В Алматинской области сейчас работают девять предприятий с американским капиталом. В прошлом году товарооборот региона с США превысил 81 млн долларов. Из Америки везут в основном автомобили и запчасти, лекарства и косметику.
Аким предложил установить прямое партнерство с одним из штатов США.
«За последние три года область установила сотрудничество с 18 регионами зарубежных стран и подписала соответствующие соглашения. В этой связи мы особенно заинтересованы в установлении прямого межрегионального партнерства с одним из штатов США», – отметил Чингис Аринов.
Консул идею поддержал. Стороны договорились активизировать сотрудничество и проработать совместные инициативы.
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